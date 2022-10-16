美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）是首位示警通膨威脅被低估的重量級經濟學家之一，如今他開始擔憂，全球央行大舉升息對抗物價走升，可能引發全球性的經濟危機。

MarketWatch報導，桑默斯周五（14日）在國際金融協會（The Institute of International Finance）年會上表示，市場正遭遇他40年來對這方面的關注中，所知最複雜且各有不同的一系列挑戰，「老實說，我認為消防隊還待在局裡」。

桑默斯說，利率攀升、美元強勢、能源及食物的短缺、地緣政治的緊張局勢，以及氣候變遷等因素交雜，這意味著需要有人提出實質性的建議，並推動執行。他補充，「我認為利率必須升至超過市場及聯準會的預期，才能壓制通膨，但這可能會導致全世界經濟混亂」。

桑默斯表示，如果試圖避免激進升息，最終就會陷入停滯性通膨，並不得不為此做更艱難的處理，但這樣也會給全球其他地區造成各種附帶後果。而其中之一即是政府難以在債市籌資，例如近期的英國政府。

桑默斯評論英國的金融情勢，其中一些是咎由自取，但部分則是全球金融體系的輕微地震，而當輕微地震來臨時，不一定會發生大地震，但或許可以考慮做防震措施。