中研院前院長李遠哲12日接受專訪時，公開痛批民進黨二次執政，得到政權之後，就開始腐化，比過去更快，甚至爆料總統蔡英文稱能源政策「2024年後就不是她的事」。而近日就有一份對於李遠哲的這個爆料進行了網路民調，有高達94％的網友「相信李遠哲的爆料」，僅有4％不相信，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》15日針對「李遠哲爆料蔡英文認為『2024年以後的事是下一代的事不是她的事』」進行網路民調，截至15日晚上23時，已有約1萬人投票。有94％的網友「相信李遠哲的爆料」、有4％的網友「不相信李遠哲的爆料」、只有1％的網友認為有其他狀況以及1％的網友認為「沒意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「李先生今天會說出這些話，肯定是哀莫大於心死，完全絕望下的表現，所以為真！」、「李遠哲超級深綠，如果講出這樣的話，就表示民進黨現在真的非常可惡」、「2025非核家園，原本就是喊假的，還挖坑給下任總統跳，早就看出來，現在才爆料，是不是太遲了」、「這本來就是蔡英文的心態」。