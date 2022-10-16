法國巴黎第19區驚傳一名12歲女孩14日放學返家途中不幸遇害，遭街友發現棄屍街角一手提行李箱。檢方15日表示，已就此謀殺案展開調查，目前有6名嫌犯遭問訊拘留。

綜合法國TV5、CNEWS電視台報導，女孩14日放學後遲未返家，她的父親開始擔心，女孩的母親於是向警局報案女兒失蹤。同日晚間11時左右，一名街友報警稱，他在一棟大樓牆角的手提行李箱內發現一名少女的屍體，並形容少女四肢遭綑綁。

警方15日上午在巴黎西北郊布瓦科隆布（Bois-Colombes）逮捕一名女性。據目擊者表示，這名20多歲的女性曾請求路人協助將行李箱裝進轎車後座。女孩父親正是這棟大樓的警衛，調閱監視器畫面後發現，14日下午3時20分許，這名女性尾隨女孩進入大樓。

女孩死因尚未公布，檢方表示，15歲以下未成年的謀殺案依法交由刑事大隊處理。但初步調查顯示，女孩喉嚨有傷口，頭部疑似遭到嚴重撕裂。

法新社指出，女孩遭棄屍的大樓相對新穎，位於住商混和區，附近還有托兒所和郵局。