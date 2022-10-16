Golden State Warriors guard Jordan Poole is finalizing a four-year, $140 million contract extension, his agents Drew Morrison and Austin Brown of CAA Sports tell ESPN. Sides are completing final details today and formal agreement expected soon. pic.twitter.com/hIP8MaOhzp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 15, 2022

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基16日凌晨搶先爆料，先前遭到勇士隊友「追夢」卓雷蒙格林揮拳的普爾，已經提前跟勇士完成4年1.4億美元續約，徹底搶在追夢之前完成續約動作，之前他僅剩最後1年390萬美元菜鳥合約，等同身價漲了將近9倍。

現年23歲的普爾，是勇士在2019年第28順位選進的菜鳥，直到上季才開始大爆發，上季他替勇士先發打了51場，平均每場拿到18.5分、4.0助攻與3.4籃板皆屬生涯新高，甚至上季勇士奪冠的季後賽期間，他有6場比賽命中率6成且拿25分。

在普爾生涯前兩個球季，只有1場比賽得分超過30，但在上季，他有10場比賽得分突破30大關，成為自從2007-08年球季的蒙塔艾里斯之後，首位可以在22歲以下年紀做到這項紀錄的勇士球員，上季他更以高達9成25罰球命中率成為NBA罰球王。

不過先前在訓練期間，普爾跟卓雷蒙格林爆發口角衝突，造成格林氣到往普爾臉上揮了一拳，頓時引發軒然大波，格林也因此離隊將近1周後，才在昨天勇士最後一場出戰金塊的熱身賽復出，普爾與格林也被拍到在板凳席上談笑風生的模樣，看來兩人已經握手言和了。