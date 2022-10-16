外面租房子房東很重要！有正妹表示自己在台中7期遇到1間很不錯的房子在出租，她和房東聯絡後，房東開出許多「福利」，讓她聽完覺得超划算，像是「每個月有20杯飲料隨便喝」、「免費機車位」，但是，房東突然話鋒一轉向她表示「之前租這裡的女生會『照顧』他，每個月可以固定拿到不錯的酬勞」，讓她納悶「是被包養嗎？」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示這陣子在找出租的房子，在台中7期發現1間出租的房子只要9000元，還包含1間衛浴間，而廚房子內的可以隨意使用，讓她很有興趣便聯絡房東，雙方交談過後，房東像她表示，自己不常住在那邊，但希望有人能夠幫忙打掃房子、照顧狗，甚至若把房間清潔的乾淨，還可以省去房租，免費提供住宿。

後來，她便和房東約了見面看房，房東還加碼讓她每個月有20杯飲料隨便她喝，機車停車位也不算租金，讓她瞬間覺得好省錢，然而，當房東在和她介紹家電用具時，卻對著她說「妳這麼漂亮不算房租給妳也可以」，甚至還提到，「之前租這裡的女生會『照顧』他，每個月可以固定拿到不錯的酬勞」。

她聽完這一番話，總覺得有些奇怪，便是探問房東之前租這裡的女生是什麼原因不租了，得到房東的回應則是「那個女生後來出國留學了」；後續，她向房東表示「要考慮一下」便離開了，之後也收到房東詢問是否要租，因為也有不少人在看房，但是，房東的一席話讓她非常困惑，「是不是要幫房東處理性慾，或是被房東包養？」。

文章一出，網友紛紛留言表示「真的不要鬧，去看別間！」、「屋主的言談超級怪異，不要傻傻跳進火坑」、「房東很重要！覺得奇怪就快逃」、「免費的最貴」、「那個照顧聽起來就很像是照顧他下半身啊」、「千萬不要因為9000塊賣了自己」、「他的意思就是包養吧」、「很明顯騙色，這樣還不懂嗎」。