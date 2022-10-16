大雅警分局啟動快打警力到場控制現場，警方隨即展開清查，於該處將涉案的6人帶回偵訊。（警方提供）

不勝酒力釀雙方肢體衝突 警方火速帶回究辦

台中市大雅區27歲的邱男等2人，15日晚上於月祥路小吃店聚餐，另19歲的潘男等4人，亦於該小吃店飲酒；潘男等人因不勝酒力，將嘔吐物潑濺到邱男的自小客車，雙方引發口角後發生肢體衝突，引起現場陷入一片混戰！大雅警分局獲報出動快打部隊，將6人帶回偵訊；全案依涉聚眾鬥毆罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

警方指出，15日晚間18時10分許，大雅警分局接獲民眾報案，指稱大雅區月祥路小吃店前發生糾紛案件，現場兩路人馬發生格鬥，引起附近民眾的驚慌，現場還傳出女子的尖叫聲；分局立即啟動快打警力到場控制現場，警方隨即展開清查，於該處將涉案的6人帶回偵訊。

經警調查，這起馬路衝突案，是邱男等2人於大雅區月祥路小吃店聚餐，潘男等4人亦於該小吃店飲酒，潘男等人因不勝酒力，將嘔吐物潑濺至邱男自小客車，雙方引發口角後，發生肢體衝突；全案分局於2小時內，即帶回涉案人等，依涉聚眾鬥毆罪嫌送請台中地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端；警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

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