清水地熱公園是宜蘭近年來最知名景點之一，不少遊客喜歡買玉米、雞蛋，提著竹簍到溫泉烹煮，但一名網友控訴，自己煮完玉米後竟發現少了一支，大罵台灣人水準實在低落，到處都是小偷，然而PO文後網友卻一面倒搖頭，反問「根本第一次去吧」。

網友在臉書《爆怨公社》爆氣PO文，劈頭就喊太誇張，「台灣人的水準真差，到處都有小偷」。他表示自己去清水地熱谷煮兩支玉米，結果煮完提起竹簍，發現裡面的玉米竟然只剩一支，氣得詢問在場的人，卻沒人承認。

原PO憤怒說，竹簍上都有編號，怎麼可能拿錯，篤定出線小偷偷走自己的玉米。但不少網友一看都紛紛點出問題：「你幾歲了不知道水有浮力？」、「一看就知道是第一次去，沒在旁邊顧，當然會漂走」、「那裡水流不弱耶，哪來的自信把玉米丟在那就跑掉」、「自己犯蠢別拖台灣人下水啊」、「水溫那麼高，要就抱走整籠，誰會直接伸手去偷一支玉米啊」。

許多過來人更分享自己經驗：「之前去過，竹簍放下游，回來裡面多了好多食物」、「我在那煮蛋，回來後看籠子多出一顆，我是偷蛋賊嗎」、「不要懷疑，真的很容易漂走，我就經歷過」、「月初去過一次，回來拿竹簍發現裡面多了一支玉米跟一顆蛋，旁邊又完全沒人，只好抱著感恩的心吃掉了」。