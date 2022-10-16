俄羅斯貝爾哥羅德（Belgorod）地區官員表示，鄰近烏克蘭邊界的一座油庫今天遭到烏克蘭飛彈攻擊而起火燃燒。烏國軍隊正加緊攻擊該地區。
貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）說，「我們再度遭到轟炸，其中一枚砲彈擊中貝爾哥羅德地區的油庫」，緊急服務部門人員隨即趕往現場，目前火勢已「沒有蔓延風險」。
法新社報導，葛拉特卡夫還發布1張照片，畫面可見烈焰和濃煙從建築物上方升起。
俄國國營通訊社塔斯社（TASS）援引緊急服務部門消息人士說法報導，這座油庫位於貝爾哥羅德市附近的Razumnoye-71村莊。
上週，俄羅斯曾稱其與烏克蘭接壤領土遭受的砲擊和飛彈攻擊明顯增加。
以往貝爾哥羅德地區首府貝爾哥羅德市較少受到攻擊。不過，貝爾哥羅德市一處變電站14日在烏軍攻擊中起火，導致供電被迫中斷。
本月13日，一枚火箭炸毀該市一棟公寓的頂層，未造成人員傷亡；該地區的一座彈藥庫也在同日被摧毀。（譯者：施施）1111016
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