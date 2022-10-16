前高雄市長韓國瑜復出為國民黨九合一選舉候選人輔選，被解讀在為徐圖再起試水溫。熟悉韓的人士表示，韓仍具一定人氣，候選人一定經評估後有加分，才會邀韓站台，但可能僅限特定區域或縣市，韓能否以此徐圖2024仍有待觀察。

該熟悉韓國瑜人士舉例，像高雄市長選舉，韓雖影響毀譽參半，但在基本支持群仍大於國民黨高雄市長候選人柯志恩下，柯就還需要韓，只是如何讓韓的助選對選情加分，也避免扣分，合體形式就須斟酌。

黨務人士也直言，韓國瑜高雄市長任內轉戰總統，輸了總統大選，還丟了國民黨經20年才拿回的高雄市執政權，讓中間選民與不少藍營支持者無法諒解；高峰期強勢表現又與諸多藍營要角產生嫌隙，輔選影響力難重演過去盛況。

但也有知情人士說，韓國瑜其實自知外界對他仍評價兩極，所以除因高雄市前議長許崑源之故強勢輔選高雄市議員候選人許采蓁外，對輔選其他候選人態度都採被動，甚至面對邀約還會提醒對方審慎評估，外界應平常心看待韓的輔選動作。

九合一選戰倒數，韓國瑜10月初起動作頻頻，先是發表2023年個人年曆文宣，之後還與柯志恩在高雄密會，10月10日再公開為許崑源女兒許采蓁競選總部成立大會站台，宣告啟動黨內輔選。

20日韓國瑜還可望北上為台北市議員秦慧珠競選總部成立大會站台，並與黨籍台北市長候選人蔣萬安合體。22日再至台南參加黨籍台南市長候選人謝龍介競選總部成立大會，屆時也可能再與柯志恩同台。

此外，曾與韓國瑜搭檔競選2020正副總統的黨籍桃園市長候選人張善政，也預計在11月安排與韓公開同台。

韓國瑜雖否認復出輔選是要再戰2024總統大選或搶攻黨主席之位，但黨務人士直言，目前看來韓確實是除新北市長侯友宜外，下任黨主席最可能人選，但黨內對韓評價兩極問題仍在，若韓搶攻黨魁，恐是國民黨另一個分裂開始。

至於總統大選，黨務人士認為，韓國瑜若有意再戰，黨內考驗會很強烈。台北市議員徐巧芯也說，藍營候選人邀韓站台，應是評估對當前選情加分，但若以此推論韓輔選將衝擊2024總統大選仍言之過早，選後重點應是討論在野如何合作。