台北市長選舉三腳督格局逐漸傾斜，在周玉蔻事件後，近日傳有綠營松山區地方樁腳私下傳誦「市長選舉投不下陳時中，可改投黃珊珊」，再被解讀「棄陳保黃」氛圍發酵。不過藍綠陣營對此，都評估可能是個別聲音反映，不能認定棄保已成。

民進黨台北市松山信義區市議員許淑華表示，這樣的聲音應是有心人士放的話，民進黨唯有更團結將氣勢打出來，才能消弭這種聲音；這次台北市市長選舉三腳督，只要綠營能團結歸隊，民進黨台北市長候選人陳時中是有可能勝選。

國民黨台北市松山信義區市議員徐巧芯也認為，陳時中陣營內鬥很嚴重，相關行為比較像是民進黨內特定派系成員在「鬧脾氣討拍」，很多淺綠的民眾也確實較支持無黨籍市長候選人黃珊珊，相關行為還沒辦法算成棄保。

但徐巧芯也表示，相關耳語在台北市基層散布，除了反映民進黨在台北市長選舉不夠團結外，也證明陳時中不夠強，否則綠營內部會因陳選情看好而強迫團結。

台北市長選舉三腳督短兵相接，但近日卻傳出松山區知名夜市商圈內，屬過往民進黨謝系的綠營基層樁腳在地方跟支持者散布稱已獲得綠營要角指示，若這場「市長選舉投不下陳時中，可改投黃珊珊」。

當面獲綠營基層樁腳告知相關訊息的地方人士表示，因過往討論陳時中選情時，相關綠營基層人士等都堅定表達唯一支持陳，近日再談到台北市長選情，卻被告知黨內意見領袖已指示可改投黃珊珊，認為「棄陳保黃」恐已發酵。

但對此，綠營台北市地方要角表示，或許因個人情緒，在該知名夜市商圈中，綠營內部確實有一股勢力、特定意見領袖在故意扯後腿，2020年總統大選與立委選舉中，就有類似情形，才導致當時民眾黨立委候選人蔡宜芳從綠營成功分票。

該綠營地方要角直言，擔心破壞團結，相關情形是綠營內2020年時就是不能拿到檯面上談的事情，但這次台北市長選戰三腳督選情緊繃，得票失之毫釐，結果就會差之千里，陳時中陣營必須要更團結，才要消弭後續可能影響。