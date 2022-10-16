烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，日前親俄部隊宣布向具重要戰略意義的東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）推進，如今此處堪稱局勢「最為艱困」的戰區。

澤倫斯基在每日談話中表示，「頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區的情況非常嚴峻，最困難的戰線是巴赫姆特附近，我們仍像前幾天一樣，持續堅守陣地。」

法新社報導，俄羅斯支持的頓內茨克分離主義勢力13日宣布，他們已佔領巴赫姆特附近的2個村莊歐泊汀（Opytine）和伊萬格勒（Ivangrad）。

俄軍數週來一直猛攻巴赫姆特，希望佔領這座曾有7萬居民、以釀酒與開採鹽礦著稱的城鎮。

一名在巴赫姆特前線作戰的50歲烏國士兵告訴法新社，「我已經很多天沒有睡覺，也沒辦法吃飯，只有喝咖啡。在我小組的13人中，我們已失去2名士兵，還有5人撤離。現在的狀況就是這樣，我們願意為國家犧牲一切。」（譯者：施施）1111016