俄羅斯通訊社今天引述國防部說法報導，在與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德（Belgorod）地區，一座軍事訓練場發生「恐怖攻擊」事件，至少造成11人死亡、15人受傷。

俄羅斯國防部發布聲明稱，發動恐攻的凶嫌是2名來自前蘇聯國家的國民，他們「與自願參加（烏克蘭）特別軍事行動的志願軍人一起進行槍械訓練期間，用小型武器向其他部隊人員開火」，此後「2人都在反擊過程中喪生」。

聲明指出，「10月15日當天，獨立國協（CIS）國家的2名公民在貝爾哥羅德西部軍區訓練場實施恐怖（攻擊）行動。」

這起攻擊事件造成「11人喪命，另有15人受到不同程度的傷害」，傷者皆已送醫治療。

自9月21日俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布部分動員以來，已有超過20萬人被徵召加入俄國武裝部隊。

截至目前，烏克蘭方面並未出面表示將對此事負責。（譯者：施施）1111016