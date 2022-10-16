Haezee黃瑋昕為JENN LEE獻上時尚處女秀。（吳松翰攝）

台灣設計師品牌JENN LEE昨（15）日於台北玫瑰園，舉辦2023春夏系列，現場邀請如鬼鬼吳映潔、林辰唏、Haezee黃瑋昕、TRASH吉他手林頤原、美秀集團貝斯手婷文等人走秀，其中黃瑋昕以一襲紅黑禮服亮相，貼身的剪裁搭配裙擺開衩設計，以及裙身的拉鍊等等，兼具狂野性感的氣息，雖說是首次走秀但他表示其實不會很緊張，「大家都很捧場，真的感受到滿滿的愛。」雖然當日天氣陰雨綿綿，但仍澆不熄現場的氣氛，至於會給自己首次處女秀打幾分，黃瑋昕表示「當然是滿分啊！這種激勵自己的話就是要直接講出來。」

設計師Jenn Lee出場謝幕。（JENN LEE提供）

每季都講述著「愛」這一主題的JENN LEE，品牌設計師Jenn表示此次設計理念受到Billie Eilish著塑身衣登上英國Vogue雜誌封面、蕾哈娜著透視睡衣觀賞Dior 2022秋冬系列等時尚小事件為啟發，認為身體曲線的美值得大家重視，故此次特別選用塑身衣重新解構再造，以次強調女性不應被束縛、展現個人魅力等品牌理念，所有系列單品街蘊含著女性力量，透過兼具龐克風格的服裝，傳達「野性女力」。

美秀集團貝斯手婷文以印花背心搭配單寧毛邊拼接寬褲，演繹賽博龐克般的時尚魅力。（JENN LEE提供）

美秀集團貝斯手婷文穿上注入性感與叛逆的JENN LEE 2023春夏服飾。（JENN LEE提供）

此次服裝色彩方面多用強烈的紅黑兩色，也因此本季秀場特別選址於台北玫瑰園，透過鮮紅玫瑰帶出本季亮點，延續過往的龐克精神 「Break the Rules」為設計核心，並依循舊物再造的精神攜手塑身衣品牌維娜斯，將淘汰的塑身衣解構重製為 Up-cycled 系列，以貼身的洋裝搭配兼具性感氛圍的網紗材質、流動的拉鏈線條，使觀者聚焦於身體的曲線美，在秀上也特別邀請如設計師大姑姑、大尺碼的模特、變裝皇后Popcorn等人擔任走秀模特，以此強調愛惜自己、自信展現自我、強調女性身體自主的核心價值。

JENN LEE 23春夏時裝秀攜手頂級時尚德國女性愉悅品牌 Womanizer合作。（JENN LEE提供）

「講述性愛無需躲藏，這是上天賦予人類的禮物。」在這個講述「愛惜自己」的系列，Jenn也提到希望眾人感受自己原始而純粹的慾望，「深入你的慾望、探索你的身體。」在秀場也與德國女性愉悅品牌Womanizer合作外，在設計方面也融入許多BDSM的元素，如大量運用皮革、Bondage、鉚釘等元素於本季的服裝當中，鞋款方面則英倫鞋履品牌Dr. Marten合作，展現不羈的龐克精神。

變裝皇后Popcorn為JENN LEE 2023春夏系列走秀。（吳松翰攝）

林辰唏為JENN LEE 2023春夏系列走秀。（吳松翰攝）