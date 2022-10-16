輕颱尼莎增強變大 北宜「紫爆」暴雨。(圖/氣象局)

中央氣象局發布輕度颱風尼莎海上颱風警報，根據最新資料顯示，颱風過去3小時強度略為增強且暴風圈亦稍擴大，中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。

受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，氣象專家吳德榮表示，今天（16日）、周一北部、東半部有致災性大量降雨。氣象局今晨2時半對宜蘭縣發布「災防告警訊息」，提醒將發生大雷雨。氣象局也對10縣市發布特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(16)日臺北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市、臺中市山區及基隆北海岸、新北市、臺北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、臺東地區及南投山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

超大豪雨地區：臺北市及宜蘭縣山區。

大豪雨地區：新竹縣山區。

豪雨地區：基隆市、新北市、桃園市、台中市、花蓮縣

大雨地區：南投縣、台東縣

目前颱風中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約 310 公里之處，以每小時17公里速度，向西進行。近中心最大風速每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風。七級風暴風半徑150公里。

自15日0時至16日5時出現較大累積雨量如下：臺北市擎天崗675.5毫米，宜蘭縣樂水分校523.5毫米，新竹縣西丘斯山370.0毫米，新北市五分山301.5毫米，臺中市南湖圈谷273.5毫米，基隆市五堵228.0毫米，桃園市拉拉山221.0毫米。