藍營地方人士近日透露，國民黨內部委外進行的桃園市長選戰民調顯示，黨籍參選人張善政以39.2%支持度領先民進黨參選人鄭運鵬的31.3%。資深媒體人謝寒冰對此表示，張善政的變化很明顯，動作比以前犀利，不再是「佛系選舉」，反觀鄭運鵬卻慢慢變成守勢，感覺蠻奇怪的。

謝寒冰13日在談話節目《國民大會》表示，張善政舉行誓師大會後，國民黨內部團結氣勢起來了，可是張和鄭運鵬的支持度差距，是否真如國民黨內部民調顯示的那麼大，恐怕也不一定，當成參考就好。

謝寒冰接著表示，最近可以看到一個很明顯的變化，張善政的用詞和動作比以前犀利，不像之前被諷刺為「佛系選舉」，對很多時事問題回應速度開始比較快，也逐漸會攻擊對手；讓人覺得比較奇怪的是，一開始主打攻勢的民進黨，現在反倒慢慢變成守勢，這是蠻特別的狀況。

謝寒冰舉例表示，民進黨打選戰很少防守，上次是在2018年高雄市長選舉，當時民進黨候選人陳其邁覺得自己穩贏，選戰策略就是防守。因為民調已領先國民黨候選人韓國瑜太多，所以能夠不理對方就不理，結果到後來情況變得不對時想再追趕，已經來不及了。

謝寒冰指出，鄭運鵬這一次也蠻奇怪的，之前遇到林智堅事件大逆風時，應該集體去打張善政，結果到現在為止，只打了一個研究計畫，但目前沒有新的發展，綠營也沒有新一波攻勢，反倒許多桃園市政不妥處被挖出來，民進黨呈現守勢態勢，感覺蠻奇怪的。