這波暴雨才剛進入中段，今、明兩天雨勢持續；台北市擎天崗「雨用倒的」，已破700毫米！氣象專家吳德榮指出，受「共伴效應」影響，北部、東北部及東部易有災情，大量降雨連下48小時，明起冷空氣南下，整個北台灣轉濕冷！

近年罕見的強大「共伴效應」橫掃北部、宜蘭，尤其山區首當其衝，陽明山擎天崗累積雨量破700毫米，已逾超大豪雨標準。宜蘭大同、南澳，以及新竹尖石、新北平溪、台北南港等地，全破300毫米，雨量驚人！

「離颱風中心越遠的地方，反而越慘」，吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，輕度颱風「尼莎」已進入巴士海峽，它把「秋颱」特色發揮得淋漓盡致，除了環流結合東北季風的強降雨，共伴也為局部地區帶來「不遜於暴風圈內的強風」，另外東北季風後冷空氣南下，明起轉濕冷。

中央氣象局持續發布豪雨特報，全台10縣市警戒，主要為北部、東部，中部則是山區。尤其山區經連日降雨，民眾務必要嚴防坍方、落石、土石流。海上颱風警報有機會於今天內解除，但雨勢還是繼續。

今各地氣溫：北部23至27度、中部22至33度、南部23至33度、東部24至30度。明冷空氣南下，各地氣溫降，北部低溫將來到17度左右，其他地區偏涼。周三、四天氣漸趨好轉，但周五、六又一熱帶擾動發展，預估會隨著「尼莎」路徑移動，屆時東北季風會不會再來湊熱鬧？有待觀察。