馬爾許3分全壘打。（MLB臉書）

費城人16日在主場關門成功，雙方雖然各敲3轟成為全壘打大賽，但勇士全是陽春炮，終場費城人8比3獲勝，在分區系列賽總計3勝1負扳倒衛冕軍勇士，率先晉級國聯冠軍賽。費城人猛將哈波（Bryce Harper）說：「你得打敗冠軍才能成為冠軍。」

勇士先發投手莫頓（Charlie Morton）擔綱背水一戰，不幸在第2局被波姆（Alec Bohm）平飛球打傷手肘。結果莫頓留在場上繼續投，一顆失投的曲球慘遭馬爾許（Brandon Marsh）大棒轟成3分炮，投完兩局失3分退場。去年世界大賽首戰，莫頓也被對手太空人的強襲球打傷右腿。

提前登場的勇士牛棚立即被費城人瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲了陽春炮，6局下陣腳大亂被連續安打再丟3分，哈波第8局又補上陽春炮。勇士同樣有阿西亞（Orlando Arcia）、歐森（Matt Olson）、達諾（Travis d'Arnaud）3人開轟，但是包括這3轟在內全場僅4支安打，難以給對手造成傷害。9局上最後反攻機會，勇士打線連吞3K狼狽地結束今年球季。

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Not crying pic.twitter.com/wiC4RptXlR — Philadelphia Phillies (@Phillies) October 15, 2022

費城人先發投手「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）3局失1分，加上後面5位牛棚投手的狀況都很好，沒有人投出四壞球，聯手賞給勇士15張老K。例行賽被勇士壓制這麼久，一些費城人球迷甚至跳起「戰斧舞」回敬對手，這是他們2010年以來首度闖進國聯冠軍戰，也是升任總教練不到7天的湯姆森（Rob Thomson）送給球迷的大禮。