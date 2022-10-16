高雄恐怖摩鐵！1名網友昨晚（15）帶家人臨時入住高雄某平價汽車旅館，入住就發現房間超骯髒，廁所地板有詭異白色粉末，他的嬰兒還趁他不注意時，從垃圾桶撈出一坨「保險套包覆的衛生紙」把玩，他與妻子當場崩潰，入住1小時就逃離，其他網友也分享「有小孩後，基本上都不敢再住摩鐵了」。

該網友在臉書「爆料公社」發文，他昨（15）晚臨時入住高雄某汽車旅館，入住後就發現廁所馬桶旁有不知名的白色粉末，幫嬰兒洗澡時，孩子在地上爬行發現雙腳超髒，後來他上廁所，妻子在使用按摩椅時，他的孩子突然手上拿了一坨捆了很多衛生紙的紅色塑膠物給他，他一看驚覺竟是使用過的保險套。

網友臨時入住高雄某旅館，發現房間超髒，廁所地板有詭異白色粉末，他的嬰兒還在他不注意時，從垃圾桶撈出一坨「保險套包覆的衛生紙」把玩。（翻攝自臉書「爆料公社」）

「這是在冰箱旁邊拿到的，我對天發誓這是上一位房客的」，該網友說他與妻子看到這坨物品急得快崩潰，擔心孩子會誤食生病，當晚他僅入住約1小時就收拾行李離開了，痛批非常噁心，直言相當後悔為了貪方便隨意住外面；照片中該陀衛生紙把外層的紅色保險套撐大，地面上還散落疑似未使用保險套。

其他網友留言「說實話有小孩以後…我外出就不再住汽車旅館了」、「高雄最好不要住有休息客的」、「還好寶寶沒有當作棒棒糖在那邊舔，媽媽看到真的會崩潰」、「外出尤其有嬰幼兒的千萬不要省住宿費⋯選飯店東西都包山包海幫你準備好比較安心」、「其實我出去南部玩也從不考慮汽車旅館，因為有聽說過有不可告人的秘密」。