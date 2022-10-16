42歲的知名香港女星張柏芝，與前夫謝霆鋒育有一對兒子，於2012年離婚後，張柏芝甚至一度隱退演藝圈專心育兒，直到去年參加陸綜《乘風破浪的姐姐2》，人氣飄上最高點，事業再度迎來高峰。近日張柏芝開啟直播帶貨，首場直播帶貨的下單金額竟海撈超過1億人民幣（約新台幣4.45億），成為今年首位單場帶貨破億的女藝人。

張柏芝從去年參加陸綜《乘風破浪的姐姐2》之後，許多廠商積極與她合作，她也因此接下不少大陸代言、商演，直到去年底才返回香港，專心陪伴小孩，直到最近才再度前往大陸工作，在她結束隔離後，第一個工作就是抖音直播賣貨。

據陸媒報導，張柏芝非常敬業，她會提前在直播前先做彩排，花很多時間了解商品的內容與資料，並積極透過試吃，再介紹給網友，在正式直播時獲得熱烈迴響。這次她在大陸直播帶貨累積觀看人數達到6千萬人，下單金額更超過4.45億台幣的驚人紀錄。

張柏芝相當用心的準備直播帶貨，還會先彩排、了解商品內容。(圖/微博)

事實上張柏芝對於操作直播很熟悉，先前她曾於IG多次直播，內容僅是和粉絲聊天、分享日常，甚至她還會全素顏，許多粉絲紛紛誇她非常會保養，這種真實不造作的風格引起大批網友的喜愛，有次張柏芝在直播時，兒子似乎覺得太吵，在旁發出聲響打斷，讓張柏芝聽完忍不住笑場，在安撫兒子後繼續直播。