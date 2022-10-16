原定15、16日在美國洛杉磯舉行的拼盤演唱會「KAMP LA 2022:The Premiere K-Pop Music Experience」邀請許多韓星大咖雲集，與粉絲一同嗨唱。豈料，第一日就驚傳出包，官方表示因為簽證問題，預計演出的8組歌手中，就有5組無法登台，讓粉絲相當傻眼。

「KAMP LA 2022:The Premiere K-Pop Music Experience」日前公布在15日演出的名單有KAI、BamBam、太妍、Lapillus、全昭彌、Zion.T、 Super Junior、iKON和P1Harmony等8組知名歌手，許多粉絲也引頸期盼能在現場一睹偶像的風采。豈料，KAMP在15日下午突發聲明表示，因為簽證問題，導致KAI、BamBam、Lapillus、全昭彌、太妍&Zion.T等5組藝人無法登台演出。主辦方表示會將原訂的3組歌手表演時間拉長，讓MOMOLAND和T1419以特別嘉賓身分參加，並全額退款一日票和兩天演出票的50％退款，但此舉卻無法澆熄粉絲的怒火。

Kamp Global在推特上發表聲明表示有5組藝人無法登台。（圖／翻攝自推特）

據美國告示牌雜誌《Billboard》報導中指出，主辦者預測這場演唱會將是「美國歷史上最大的 K-pop 盛會」，但計劃正在迅速改變。此外，多家韓媒也報導這項「計畫外的更動」讓不少粉絲們怒火中燒，紛紛在主辦單位KAMP的社群平台留言表示「他們是我要去的唯一原因」、「飛越全國就是為了去看BamBam，這整種改動一場災難」、「我孫女想見的所有歌手，全都不來了」、「太令人失望了。」

對此，歌手們也在社群平台致歉，太妍表示很遺憾無法參加演出，「下次若有更好的機會，一定會以好的演出問候大家。」全昭彌也在推特上發文，「很抱歉這次不能親自表演和見到大家。我對此感到震驚，並希望下次真正彌補你們。」此外，第二天演出的男團monsta x也發表聲明表示「同樣因為簽證問題，無法參加。」向粉絲們表達歉意。