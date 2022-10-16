人民保姆辛苦了！汐止1名民眾昨晚（15）在路口發現1名員警頂著強風驟雨指揮交通，過了4小時後，該民眾見到同一名員警仍持續指揮，讓他大感心疼「真的太辛苦了」，網友也同樣相當不忍；汐止警方回應當時因紅綠燈異常，經員警疏導交通後並無事故發生。

該網友在臉書地方社團「汐止集團」發文分享，他昨晚（15）7點行經汐止新台五路、新興路口時發現1名警察在十字路口穿雨衣、頂著猛烈雨勢指揮交通，一直到晚上11點再度經過路口，發現該名警察仍在指揮，讓他不忍直言真的太辛苦了，還說當時號誌燈沒壞，也沒交通事故。

汐止1名民眾昨晚（15）在路口發現1名員警頂著強風驟雨指揮交通，過了4小時後，該民眾見到同一名員警仍持續指揮，讓他大感心疼。（翻攝自臉書「汐止集團」）

照片中該名員警在風強雨驟的馬路中央高舉雙手指揮交通，網友紛紛感到不忍心，留言「雨真大，幸苦你們了，感恩」、「謝謝該執勤人民保姆」、「辛苦了！不要感冒了」、「天啊，無法想像雨中這樣站四個小時，辛苦了」。

汐止派出所也在臉書留言回覆稱，昨晚18時30分許接獲號誌異常報案，立即派遣警力於現場指揮，現場雨勢過大視線不佳，經員警疏導交通後，無發生任何事故，號誌在23時30分號誌已修復完畢，經現場員警確認號誌時相均恢復正常後才恢復勤務。