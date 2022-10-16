資深藝人楊繡惠日前半夜指控台一線阿文向粉絲借錢，砲轟對方：「怎麼可以這麼噁心，做的跟說的不一樣」，且事後拿錄音檔逼問才承認，讓她感嘆「是看走眼」，對此阿文15日首度回應此事，提及與媽媽相依為命的不容易，鼻酸發言令粉絲替他不捨。

阿文15日在臉書感性回憶過去的不容易：「猶記當年，從小和媽媽相依為命，直到媽媽病床上癱了10年，遇到任何問題，我都是自己面對」，同時以「母子倆無力的淚眼相對」來形容當下窘境。即使如此，阿文透露心中有個信念：「只要努力工作，再苦也總能撐過去」，哪料突然爆發新冠，不禁感慨：「相信很多人都體會到相同的苦」。

「我並沒有放棄努力和精進自己」阿文說道。他提及，很感激主動釋出善意關懷幫忙的朋友和貴人們，這些都是他努力的動力，因此會繼續加油，也希望大家鼓勵和多加鞭策。

阿文臉書的鼻酸發文，讓粉絲看了都很不捨。(圖/台一線阿文 FB)

貼文一出後粉絲都很支持，寫下鼓勵：「好好做著正能量的事情，孝順的你將會受到庇佑」、「你有滿滿的正能量，努力做自己永遠支持你加油！」、「阿文！加油你很棒，我們一路上支持你挺你的」、「不要太苛責自己因為你的努力我有看在眼裡，凡事順其自然」、「沒事的！你會越來越好的！你可以的。」楊繡惠這邊則未再有說法。