開店做生意時常會遇到奧客，考驗店家耐性，新北一名餐飲業者日前遇到有女客人鹹湯越滾越鹹，幫她加湯後仍不斷抱怨，嫌棄店家品質不行，做不到全程濃度鹹度剛剛好，讓店家聽了氣炸，告知「因為您全程開大火，湯當然會煮乾變鹹」，一連串奧客行徑讓他無言吶喊「誰放這這隻台灣鯛出來游泳的？」

這名從事爐類鍋生意的男網友日前在臉書「爆怨公社」發文，日前遇到一位大媽客人抱怨湯越滾越鹹，他馬上跑過去加湯，加完湯後大媽卻一臉不爽嗆他「你們這種品質不行！湯怎麼會吃到最後這麼鹹」，一開始原PO先沉住氣，客氣解釋「小姐很抱歉，因為您全程開大火，鍋內的水分散失」，現在已經加湯了，可以再試喝會不會太鹹。

不過大媽卻沒有要放過原PO，不停追問「你還沒有回答我的問題！為什麼！不能全程濃度鹹度剛剛好！這是你們要改進的地方啊」，原PO壓住怒火回她會改進想趕快離開，沒想到對方又捕一句「算了說了你也不懂，另一鍋雞湯幫我轉小火！我要打包，雞都熬老了！」原PO心裡徹底崩潰，「到底誰放這這隻台灣鯛出來游泳的，那鍋是燒木炭的！木炭怎麼關火啦！」

其他網友看完大媽客人的無理要求，忍不住大酸她在家一定沒做過飯毫無基本常識，紛紛留言：「不會把火關掉嗎，生吃阿」、「湯汁越少當然越鹹，加湯就會沖淡鹹味。這樣也可以刁，去吃泡麵吧」、「那位阿姨除了不會煮飯還沒常識，真可憐」、「鹽分進腦，腦水腫了」、「美食節目看多了都以為自己是美食專家了，台灣鯛不是喊假的」。