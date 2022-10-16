北韓中央通信社（KCNA）今天報導，中國國家主席習近平於中共20大召開前夕致函北韓領袖金正恩表示，北京與平壤加強溝通與合作比以往更來得重要。
習近平這封信是回應金正恩之前寄發的賀電。中國共產黨今天開始召開第20次全國代表大會，預計習近平將迎來歷史性的第3個5年任期。
北韓中央通信社表示，習近平表示願推動中國與北韓的雙邊關係，並「為兩國和兩國人民帶來更大福祉，為維護地區和世界和平穩定作出更大貢獻」。
路透社報導，習近平據報向金正恩寄發信函表達支持的這個時間點，北韓正破紀錄地試射彈道飛彈，並準備進行2017年來的首次核子試爆。
北韓表示，它們最新的各項軍事行動，包括砲火和戰機演習，是在回應南韓和美國的武力示威。對於北韓動作頻頻，南韓與美國則是自行舉行了軍事演習。
當被問及北韓最新舉措和南韓的回應時，中國外交部發言人毛寧14日敦促各方避免局勢升溫，並致力於創造重啟對話的條件。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111016
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