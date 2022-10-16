尼莎颱風外圍環流影響，基於安全考量，新北市自10月16日9時起實施高灘地車輛只出不進，民眾若有車輛停放在河川區域或各河濱公園內，請儘速駛離，以免愛車受損。

另外10月16日即刻起開放水門周邊部分道路紅黃線停車（附條件），開放路段詳見網站（新北市政府－市府消息－市政新聞）。

新北市府呼籲，颱風期間考量人車安全，請勿進入新店溪、大漢溪、二重疏洪道及淡水河側等河濱公園內，以免發生危險。