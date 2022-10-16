大陸51歲的廣州相聲藝術團團長兼資深演員陳堅雄，出道多年曾在多部舞台劇及電視劇中參與演出，出色又生動的表演方式還獲得大陸官方認證為「國家一級演員」，在演藝圈佔有一席之地。不料，近日卻傳出他因心肌梗塞猝死在車內的消息，令眾人相當震驚。

根據大陸媒體的報導，正忙著與資深女星鹿艷芬合作演出電視情境劇《外來媳婦本地郎》的陳堅雄，在其中飾演「蘇貴元」一角深受觀眾喜愛，直到本月14日晚間播出時都還有他的戲份，沒想到卻在15日晚間傳來他因心肌梗塞病發，在車內不幸過世的消息，讓所有人都不敢相信。

在戲中飾演他姐姐「蘇妙蟬」的鹿艷芬聽到消息後也不可置信的痛心發文表示「為什麼？為什麼？為什麼？留下我們為你痛哭？留下女兒呼喊爸爸？留下妻兒今後怎麼過？拉著你冰冷的手多希望你是和我開玩笑！叫了我30多年家姐了多希望你能再叫我一聲：家姐！拼命叫你的名字能聽到嗎？陳堅雄！陳堅雄！陳堅雄！讓我們大家記住他！讓我再送你最後一程吧！來世還當我弟弟」吸引大批網友留言。

事實上，從小就熱愛相聲的陳堅雄，8歲時就向知名相聲表演藝術家黃俊英拜師學藝，12歲便考進廣東粵劇學校，更曾獲得第九屆廣東省魯迅文學藝術獎，如今他不僅是廣州相聲藝術團團長，還在多部電視劇中參與演出，沒想到卻在事業攀向高峰時猝逝，讓親友們都感到相當惋惜。