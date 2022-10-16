民進黨台北市長候選人陳時中日前接受媒體專訪，除了說再有疫情不會接指揮官外，還說知道自己揹滿箭靶，但沒想到仇恨值會這麼高。對此，國民黨台北市前議員羅智強狂酸，陳時中是眼睛長在頭上還是故意遮住眼睛看不見，才會到現在還搞不清楚問題在哪裡。

羅智強昨（15）日在臉書表示，「全民公仇」陳時中讓3+11變成羅生門，屢屢發生失言風波，現在還在節目上透露真心話，認為接指揮官是促成自己高仇恨值的原因，但難道他到現在還是不清楚自己的問題嗎？

「若回到過去不想接指揮官，這叫負責嗎？不！這叫避責，這叫沒肩膀！」羅智強認為，按照陳時中的想法，想承擔的只有市長，只不過是把指揮官當成跳板，而這也是他充滿虛榮心愛當官的心態。

羅智強質疑，陳時中是眼睛長在頭上還是故意遮住眼睛看不見，過去做了這麼多愧於台灣人的事，現在竟說不知道為何仇恨值高，「這種目中無人高傲的態度，1126一定要讓陳時中深刻的明白，為何他仇恨值那麼高，用選票來讓陳時中認識自己！」