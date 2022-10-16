The NBA issued today the following statement on behalf of Dikembe Mutombo and his family. pic.twitter.com/ZkuqwwUFVG — NBA (@NBA) October 15, 2022

NBA名人堂中鋒穆湯波（Dikembe Mutombo）不幸罹患腦瘤而在美國接受治療，他今年56歲。聯盟官方16日代表穆湯波家人發布聲明：「NBA全球大使穆湯波正在接受腦瘤治療，他獲得亞特蘭大最好的專業團隊照護，目前精神狀態極佳。他本人及家屬請求保有隱私，同時對外界的祝福充滿感謝。」

「木桶伯」穆湯波出生在非洲剛果的首都金夏沙，有9個兄弟姊妹，父親在教育部工作。高中時穆湯波因為身高優勢而被父親鼓勵學習籃球，成年後他長到218公分，前往美國念大學想要成為醫生，但又被大學教練鼓勵打籃球。終於在大二時穆湯波加入校隊，創下單場12個阻攻的驚人演出。

身為禁區頂尖的防守球員，穆湯波也極富個人特色，經典的蓋火鍋、搖手指動作一直為球迷津津樂道。穆湯波在場外一直是非常活躍的人，他後來學會多國語言，包括英語、法語、西語、葡語以及非洲中部5個方言，成立基金會建醫院、蓋學校幫助非洲的貧民。

穆湯波近25年都在幫助家鄉剛果，他酷愛喝咖啡，去年創立咖啡公司，協助更多婦女取得工作機會。聯盟後來在穆湯波等人的強力推動之下創立了非洲NBA，為當地籃球發展做出重要貢獻。穆湯波的兒子萊恩（Ryan Mutombo）身高和爸爸一樣都是218公分，目前也是大學校隊中鋒。