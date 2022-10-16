Reporting with @kendra__andrews: Golden State Warriors All-Star Andrew Wiggins has agreed to a four-year, $109 million extension, his agents Drew Morrison and Steven Heumann of CAA Sports tell ESPN. Wiggins is now tied to the Warriors for five-years, $143 million. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 15, 2022

隨著勇士16日凌晨宣布跟普爾完成4年1.4億美元續約，《ESPN》權威記者沃納洛斯基接著爆料，勇士也跟威金斯完成4年1.09億美元的續約動作，如此一來，他跟勇士之間合約還剩5年1.43億美元，接著就看勇士要怎麼處理「追夢」卓雷蒙格林的合約問題。

根據《ESPN》薪資專家馬克斯報導，假如卓雷蒙格林執行他最後一年價值2760萬美元球員選項合約，勇士到了2023-24年球季總計必須支付球員薪水2.15億美元，加上豪華稅2.68億美元，代表勇士在2023-24年球季總財政支持將高達4.83億美元。

身為2014年選秀狀元的威金斯，在2020年2月6日從灰狼交易到勇士，沒想到過往總被批評打球不夠積極強勢的他，上季突然變成勇士重要的側翼鋒線球員，且在季後賽期間經常扮演防守對方主要得分者的角色，是勇士上季奪冠的重要功臣之一。

威金斯上個球季更是生涯首次獲選全明星球員，交出場均17.2分、3.3籃板的不俗數據，3成93三分命中率也創生涯新高紀錄，如今將會長期留在勇士，跟史蒂芬柯瑞、克雷湯普生、普爾等隊友繼續尋求奪冠機會。