受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風雙重影響，陽明山擎天崗累積雨量已達近700毫米，陽金公路往金山方向、中興路口前因土石流嚴重，16日凌晨緊急實施雙向封閉，經過緊急搶通後，台北市災害防救辦公室稍早表示，該路段已於上午6時30分搶通，現已開放通行。
台北市災害防救辦公室表示，預估愈今、明兩天的雨勢比昨日更大，山區部分道路及步道可能發生坍方、土石流，請民眾暫時不要上山，以策安全。截至今日上午7時許，北市共接獲2件土石坍塌、1件路樹倒塌，目前均已處理完畢。
受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風雙重影響，陽明山擎天崗累積雨量已達近700毫米，陽金公路往金山方向、中興路口前因土石流嚴重，16日凌晨緊急實施雙向封閉，經過緊急搶通後，台北市災害防救辦公室稍早表示，該路段已於上午6時30分搶通，現已開放通行。
台北市災害防救辦公室表示，預估愈今、明兩天的雨勢比昨日更大，山區部分道路及步道可能發生坍方、土石流，請民眾暫時不要上山，以策安全。截至今日上午7時許，北市共接獲2件土石坍塌、1件路樹倒塌，目前均已處理完畢。
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