尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，台8線中橫公路117.4公里關原災害搶修段今清晨路段坍方、土石流，搶修人員、機械無法抵近，公路總局考量雨勢持續，今暫停原訂4次放行作業。（公路總局太魯閣工務段提供／羅亦晽花蓮傳真）

尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，台8線中橫公路大禹嶺山區路段降雨不斷，其中117.4公里關原災害搶修段因今清晨路段坍方、土石流，搶修人員、機械無法抵近，公路總局考量雨勢持續，今暫停原訂4次放行作業，視後續雨勢及邊坡狀況恢復原定放行措施。

中橫公路117.4公里花蓮縣秀林鄉關原路段，今年4月因地震及持續降雨，發生大量土石坍方的意外，道路一度中斷，公路總局太魯閣工務段隨即封閉管制114.6K公里至120.6公里（關原至金馬隧道東端段），派遣機具清除落石，陸續完成邊坡部分噴漿，但裸露坡面仍有落石風險，目前每日僅開放4個時段通行，分別為上午7時至8時、上午10時 （現場車輛放完即封）、中午12時至下午1時及下午3時 （現場車輛放完即封）。

不過受尼莎颱風環流及東北季風影響，中橫公路大禹嶺以東山區路段連日降雨，今天清晨117.4公里災害搶修路段出現坍方、土石流，導致搶修人員、機械無法進入，目前僅能先退避至災點東端附近安全處所伺機搶修。

太魯閣工務段考量氣象預報指出山區雨勢持續，考量用路人及搶修人員安全，今暫停原訂4次放行作業，視後續雨勢及邊坡狀況恢復原定放行措施。

此外，蘇花路廊大雨不斷，南澳工務段考量上一波國慶連假持續豪雨，已造成觀音及和中路段土石泥流及坍落石，且山區道路邊坡土壤已飽含水量，致災風險潛勢昇高，已預先在沿線進駐搶災機具及警戒人員，必要時不排除實施預警性道路封閉，後續如確有封路必要，將會在封路前儘早公布訊息。