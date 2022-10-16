受「尼莎」颱風與東北季風共伴效應，石門水庫上游集水區持續降雨，且水庫接近滿庫狀況，將進行1270秒立方公尺洩洪，台北市政府宣布，16日上午8時執行全市疏散門「只出不進」，並配合開放紅黃線停車。此外，北市水利處提醒，景美溪寶橋已達警戒水位，請民眾勿進入堤外河川區域活動。

台北市交通局宣布，因應上游水庫洩洪，全市執行疏散門「只出不進」，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，開放全市8公尺以上道路紅黃線 (附條件) 停車，同時所有路邊停車暫停收費。

交通局特別呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；惟法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

交通局表示，未來恢復紅黃線禁止停車管制的時間，將另行發布新聞稿通知，請民眾多留意電子媒體新聞與廣播。如有其他相關問題請來電洽詢，查詢專線02-27590666轉6402、6403、6415。