大庄媽繞境回鑾，煙火綻放照耀梧棲夜空。（台中市政府提供）

梧棲浩天宮大庄媽繞境回鑾，吸引大批信眾熱情迎駕。（台中市政府提供）

千里眼、順風耳將軍和哨角隊排出陣型迎接大庄媽回鑾。（台中市政府提供）

梧棲浩天宮大庄媽繞境回鑾。（台中市政府提供）

大庄媽7天6夜百年古香路徒步北港朝天宮進香活動圓滿完成。（台中市政府提供）

梧棲大庄浩天宮媽祖廟是傳統大肚中堡53庄的信仰中心！10月9日展開7天6夜百年古香路徒步北港朝天宮進香活動，昨晚盛大進香隊伍及陣頭浩浩蕩蕩恭迎媽祖回鑾，沿途信眾設案虔誠祈福盛況空前。民政局長吳世瑋前往文昌路及浩天宮牌樓前恭迎媽祖回鑾，祈求媽祖保佑風調雨順、遠離疫情市民平安。

吳世瑋說，台灣中部有三座媽祖廟進香活動，因規模浩大備受矚目，其中之一就是大庄浩天宮。「大庄媽」全程7天6夜繞境盛事，徒步250公里經過23個鄉鎮，可說是浩天宮年度最有意義的宗教任務；感謝浩天宮所有幹部、團隊、志工以及虔誠的信眾，圓滿順利完成此次盛大的繞境活動。

「有海水的地方就有華人、有華人的地方就有媽祖廟！」民政局表示，媽祖信仰源自福建，庇祐先民渡海來台平安的海神信仰形象，轉化為開疆闢地的拓墾保護神，歷經數百年的信仰傳承，生根茁壯而成為台灣最普及的信仰。

民政局強調，市府近年來與民間合力推動「台中媽祖國際觀光文化節」，整合不同地區媽祖信仰文化活動，深化在地文化價值，展現多元精神面貌，將媽祖文化推展至國際舞台；打造兼具文化、藝術、觀光等多元面向媽祖文化盛宴，傳承數百年來一脈相承的信仰薪火！