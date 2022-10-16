伊朗德黑蘭專門關押政治犯的伊文監獄（Evin Prison）15日晚間遭人縱火，現場槍聲大作，爆炸聲響頻傳。

伊朗全國示威已長達數周，首都德黑蘭專門關押政治犯、甚至傳出會施加暴行的伊文監獄（Evin Prison），當地時間15日晚間發生大火，畫面顯示監獄內部有建築陷入火海，黑煙竄升天際，影片還錄到槍聲、爆炸巨響。當局稱目前已經控制局勢，強調是監獄內的「暴徒」縱火，與政治犯無關。

The infamous Evin prison in Tehran is on fire. Gunfire heard. This is big. pic.twitter.com/oC0coITH6B — Frida Ghitis (@FridaGhitis) October 15, 2022

綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，周六晚間網路上開始出現德黑蘭北部的伊文監獄陷入火海、濃煙竄升天際的影片及照片，影片還錄到槍聲及爆炸聲響。

I lived in Atisaz towers, across from Evin prison. I spoke now to a friend there and could hear-as reflected in this video-cries of 'death to Khamenei' and gunshots. Evin is full of political prisoners, including US citizens. Their families are terrified. pic.twitter.com/Xmvug6w2VK — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) October 15, 2022

伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）引述安全官員說法，證實伊文監獄被「暴徒」縱火，起火點位在監獄的囚服倉庫，官員稱目前情勢已「完全」獲得控制，監獄又恢復平靜，消防人員也正在撲滅火勢。

不過在官員證實火災消息後，網路上仍不斷出現監獄大火熊熊燃燒、槍聲大作的畫面，似乎與官員說法有所出入。

伊朗官媒指出，監獄大火與近幾周來的示威活動無關。當地媒體也指出，暴亂源自於監獄內的金融及刑事罪犯，政治犯並未涉及其中，目前已知有8人受傷，德黑蘭市長也表示，暴亂發生在關押輕罪犯的監獄。

伊朗22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾，遭警察逮捕後去世，引發伊朗全國各地示威抗議。圖為9月德黑蘭的抗議畫面。（圖／美聯社）

BBC記者拉欣普爾（Rana Rahimpour）分析，儘管目前仍不清楚伊文監獄大火是否與近期的示威行動有關，不過確實有可能有關聯，因為數百名抗議人士近期被送進伊文監獄服刑。

另外反政府監督組織「1500tasvir」也公布抗議人士在監獄外高喊「獨裁者去死」的影片。BBC波斯語頻道（BBC News Persian）也播映監獄外有物體被射進監獄內的畫面，之後監獄內傳來爆炸聲。

部分囚犯家屬表示目前無法聯繫上在監獄內的家人，監獄周遭的網路訊號似乎已經中斷，通往監獄的道路也被封死。

稍早有畫面顯示鎮暴警察已經進入監獄，另有報導指出伊朗特種部隊已經部署在監獄周遭，監獄外也有救護車待命。

伊文監獄以關押政治犯、記者及外國人士出名，甚至被控對囚犯施加酷刑、無限期監禁、長時間審問、拒絕為囚犯提供醫療照護而臭名遠播，去年更有駭客公布監獄守衛毒打囚犯的畫面。

國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）在推特發文，呼籲伊朗政府在這場大火後仍應尊重、保護囚犯性命。

The notorious #Evinprison in Iran is reported to be on fire with gunshots heard. This must be terrifying. Lets recall that the authorities have the legal obligation to respect and protect the lives and well being of all the prisoners. https://t.co/Xu5y2JD4yF — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) October 15, 2022

9月中，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾，遭警察逮捕後去世，引發伊朗全國各地示威抗議，當局隨後進行血腥鎮壓，包括毆打、槍擊、逮捕抗議人士及學生，以色列《國土報》（Haaretz）報導，美國人權組織「HRANA」指出，至今已有多達233人喪命，其中32人為未成年。