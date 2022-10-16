伊朗全國示威已長達數周，首都德黑蘭專門關押政治犯、甚至傳出會施加暴行的伊文監獄（Evin Prison），當地時間15日晚間發生大火，畫面顯示監獄內部有建築陷入火海，黑煙竄升天際，影片還錄到槍聲、爆炸巨響。當局稱目前已經控制局勢，強調是監獄內的「暴徒」縱火，與政治犯無關。
綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，周六晚間網路上開始出現德黑蘭北部的伊文監獄陷入火海、濃煙竄升天際的影片及照片，影片還錄到槍聲及爆炸聲響。
伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）引述安全官員說法，證實伊文監獄被「暴徒」縱火，起火點位在監獄的囚服倉庫，官員稱目前情勢已「完全」獲得控制，監獄又恢復平靜，消防人員也正在撲滅火勢。
不過在官員證實火災消息後，網路上仍不斷出現監獄大火熊熊燃燒、槍聲大作的畫面，似乎與官員說法有所出入。
伊朗官媒指出，監獄大火與近幾周來的示威活動無關。當地媒體也指出，暴亂源自於監獄內的金融及刑事罪犯，政治犯並未涉及其中，目前已知有8人受傷，德黑蘭市長也表示，暴亂發生在關押輕罪犯的監獄。
BBC記者拉欣普爾（Rana Rahimpour）分析，儘管目前仍不清楚伊文監獄大火是否與近期的示威行動有關，不過確實有可能有關聯，因為數百名抗議人士近期被送進伊文監獄服刑。
另外反政府監督組織「1500tasvir」也公布抗議人士在監獄外高喊「獨裁者去死」的影片。BBC波斯語頻道（BBC News Persian）也播映監獄外有物體被射進監獄內的畫面，之後監獄內傳來爆炸聲。
部分囚犯家屬表示目前無法聯繫上在監獄內的家人，監獄周遭的網路訊號似乎已經中斷，通往監獄的道路也被封死。
稍早有畫面顯示鎮暴警察已經進入監獄，另有報導指出伊朗特種部隊已經部署在監獄周遭，監獄外也有救護車待命。
伊文監獄以關押政治犯、記者及外國人士出名，甚至被控對囚犯施加酷刑、無限期監禁、長時間審問、拒絕為囚犯提供醫療照護而臭名遠播，去年更有駭客公布監獄守衛毒打囚犯的畫面。
國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）在推特發文，呼籲伊朗政府在這場大火後仍應尊重、保護囚犯性命。
9月中，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾，遭警察逮捕後去世，引發伊朗全國各地示威抗議，當局隨後進行血腥鎮壓，包括毆打、槍擊、逮捕抗議人士及學生，以色列《國土報》（Haaretz）報導，美國人權組織「HRANA」指出，至今已有多達233人喪命，其中32人為未成年。
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