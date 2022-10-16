金曲歌后謝金燕出道30年，外型亮眼、並擁有一雙火辣長腿的她，曾以一首《姐姐》紅遍大街小巷，還讓她受封「電音女神」的稱號。近日謝金燕突然發布一則貼文，貼出自己32年前的青春美照，甚至還把自己的照片，跟王祖賢放在一起，但也虧自己，笑說那個年代的美女髮型也太三條線了！

今年47歲謝金燕在臉書分享一張在1990年所拍攝的泳裝照，當她時正在演出軍教連續劇「大兵日記」，照片就是出外景到台東所拍下，只見她穿著綠色連身泳衣，坐在一顆大石頭上，髮型配著當年流行的「半屏山」，看起來相當青春貌美，她還附上王祖賢的照片做對比，笑虧那個年代的美女髮型也太三條線了，許多粉絲直喊分不清兩人的差別。

她也文中透露：「這年頭別想看到姐穿泳裝了，以前到底哪來的勇氣，對！因為有夢想！而當時的夢想是想跟華仔拍電影，白日夢是（追夢人）華仔騎重機載的那個人是我，各位姐寶，勇敢追夢吧！話說，那年代的美女髮型也太三條線了！」

此貼文曝光後，不少粉絲紛紛留言表示「姐姐比王祖賢漂亮」、「姐姐現在身材一級棒，可以再穿一次泳裝給我們看嗎～現在可以穿比基尼了」、「姐根本從小美到大」、「以前的美女都是真材實料的阿」、「姊姊身材超好的」、「妳是越活越年輕，越活越漂亮啊！」、「姊都沒什麼變老！身材很好」、「年輕時跟王祖賢好像喔！」、「現在的妳根本逆齡到跟20歲」。