前英國足球員大衛貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）的甜蜜婚姻一直備受讚譽，時常在社群平台上放閃的兩人，是眾人口中的完美夫妻。豈料，近日有消息指出維多利亞左手上紋著的「DB」（貝克漢名字簡寫）的紋身不見其蹤，進而傳出婚變謠言，對此，她近日在節目中受訪澄清「只是厭倦而已。」

維多利亞過去曾在Instagram上傳短片，介紹自家的化妝品，在她於手腕上試色時，網友發現她紋在手腕上的貝克漢刺青消失了，因而傳出婚變消息。近日維多利亞接受美國節目《Today》訪問，她指出當時刺青不是給名師刺，所以落墨有點太厚，時間一久顏色就慢慢淡掉。

維多利亞表示因為「有點膩了。」所以也不打算去修補淡掉的刺青，就順其自然就好。此外，她還提到近日有媒體開始猜測我要離開我的丈夫，維多利亞否認並再次強調「我只是有點厭倦了那個紋身而已」，澄清了婚變傳聞。

節目中維多利亞也聊起大兒子布魯克林的婚姻，希望她的兒子和兒媳能從父母的婚姻中學到一些東西。「我認為與家人保持密切聯繫並維持開放的溝通關係很重要。孩子們要學會自己解決問題，但家人必須陪在他們身邊。」此外，維多利亞和貝克漢最近還被媒體拍到在紐約甜蜜約會，這表明他們的婚姻與家庭生活依舊充斥著幸福美滿。