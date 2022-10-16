今年第20號颱風尼莎（國際命名 NESAT）目前位於鵝鑾鼻南方約290 公里海面，暴風圈已進入巴士海峽，並對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。中央氣象局表示，尼莎在未來仍有增強趨勢，今明兩天北部、東半部、中南部山區雨勢最為明顯，今明兩天西半部、離島慎防10-12級強陣風。

氣象局預報員徐仲毅表示，尼莎的颱風中心目前在鵝鑾鼻南方海面，向西轉西南西移動，其暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅，雖然只是發布海上颱風警報，但隨著未來東北季風增強，颱風強度上有稍增強，且暴風圈亦有稍擴大的趨勢，風雨對陸地影響須特別留意。

根據棄將於統計，自15日0時至今(16)日上午8時出現較大累積雨量如下：台北市擎天崗746.0毫米、宜蘭縣梵梵602.0毫米，新竹縣西丘斯山380.5毫米、新北市水利署火燒寮357.0毫米、桃園市拉拉山307.0毫米、基隆市五堵302.0毫米、台中市南湖圈谷298.0毫米、花蓮縣赤柯山217.0毫米。

徐仲毅指出，今天雨勢集中在北部和東半部，例如大台北、宜蘭地區等，從24小時累積雨量來看，今明兩天北部、東半部、中南部山區有局部大雨或豪雨機率，尤其東北部可能出現大豪雨。

此外，明後兩天東北季風增強，海面風力會再增大，今日蘭嶼有10至11級強陣風出現機率；雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，東半部、嘉義沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，請民眾特別注意。