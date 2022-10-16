審計部查核報告日前指出高端疫苗有五大疏失，對此，前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中13日回應，「我現在已經離開衛福部，有關於行政的事情，以衛福部說明為主。」此說法引起國民黨立委林奕華不滿，在臉書怒嗆，「這樣的台北市長候選人，好意思面對台北市民嗎？」

林奕華14日發文表示，自己9月時就曾說過，「時間」絕對是檢驗衛福部跟陳時中謊言最好的照妖鏡。她提到近期部份施打高端疫苗的國人赴日需再花錢做PCR才能入境，質疑衛福部敢給高端EUA就是政府的背書，政府當然應該負起責任去與日本政府溝通，「難道台灣審核EUA的公信力在日本政府眼裡是完全不可信？政府不出來說句話嗎？」

林奕華指出，當初高端獲得EUA時，就有國內專家學者提醒用「免疫橋接」模式，最後可能有不被國際承認的風險，包括自己在內的多位立委也提出疑問，但高端二期人體實驗結果還沒出來，衛福部就已經給EUA了。

同時林奕華質疑，時任衛福部長的陳時中曾說，「我們要用WHO認可的方式免疫橋接，給高端EUA。」但問題是，免疫橋接WHO認可了嗎？現在WHO的「團結試驗疫苗」計畫是使用免疫橋接、還是傳統三期方式進行？

此外，對於日本不承認高端、陳時中一番「打疫苗不是為了出國」的回應，林奕華認為，打疫苗不是就為了正常生活嗎？難道出國不是正常生活的一環？對於施打高端疫苗的國人而言，除了一句道歉，政府要怎麼給予協助才是重點。

最後，林奕華更開嗆陳時中，指高端疫苗目前已銷毀170多萬劑，高達10多億元放水流，這些都是納稅人的錢，而陳曾說過「責任來我就扛」，現在卻以「已經離開衛福部」來卸責，林痛批，這樣的台北市長候選人，好意思面對台北市民嗎？