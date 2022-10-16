高雄1名身心障礙的高職女學生日前在網路陳述在校遭霸凌，她說同學不斷嘲笑、毆打她，她曾試圖向導師求救，「他們都說快畢業了，再忍一下就過去了」，讓她完全不能接受，傷痛已永遠刻在心中，崩潰說「真的好痛」，網友群起激憤，痛批、「什麼叫快畢業了！再忍一下，被霸凌的不是他們，當然會說風涼話」。

該名網友在臉書「爆料公社」發文，她日前就讀高雄某高職三年級，因為是身心障礙者身分，經常遭到班上同學霸凌排擠，甚至有同學會毆打、嘲笑她，趁她上廁所時撒衛生紙，「我覺得一次是不小心的，但三次以上真的就是故意的」，她嚐試過跟班上其他同學、家人、老師講都沒有用。

「他們都說快畢業了，再忍一下就過去了，但我曾被他們霸凌過，這種傷痛完全過不去」，她也PO出LINE的截圖，她在LINE向他人求助，稱老師對她說快畢業了，再忍一下，讓她難過到產生不好的想法，崩潰地說「真的好痛」，字字句句陳述慘痛經歷，讓網友大感不捨痛心。

其他網友留言「被霸凌不要忍，拼了命也要跟這些人搏，為自己強硬一下」、「沒有直接反抗，永遠會被當柿子在地上踩」、「老師也是幫兇！什麼叫快畢業了再忍忍？被霸凌的不是他們，當然會說風涼話」、「什麼叫快畢業了！再忍一下，最好是每天被欺負還可以裝沒事去學校！這家長、老師、學校都有問題」。

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