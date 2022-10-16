湖人前總教練佛格上季沒有辦法做到的事，如今換成新教頭漢姆上任就可以達成嗎？根據《The Athletic》16日爆料，湖人教練團最近做出了重大決定，那就是錯開使用「小皇帝」詹姆斯與韋斯布魯克上場時機，這也是為何韋少最後一場熱身賽改從替補出擊的主因。

其實湖人上季就有做出這種考量，不過當時佛格認為假如讓韋斯布魯克改打替補，他很有可能出現排斥或不滿反應，只能無奈作罷，可是漢姆解決了這個問題，因為他在休兵期間找了湖人籃球事務副總裁佩林卡與韋少會談，也說服了韋少改打替補。

可惜昨天韋斯布魯克只替補打了5分鐘，拿2助攻、1籃板就告左大腿拉傷退場，實際測試樣本數明顯不足，卻很有可能會讓漢姆決定在新球季續讓韋少打替補，「他是一個職業球員，且能完全理解，他看著我眼睛說，教練你無論要我做什麼，我都會去做。」

詹姆斯也提到改讓韋斯布魯克替補出發的個人看法，「我沒什麼特別想法，只要能讓球隊達到最佳配置，以及讓球員感到舒適的事情都可以，無論韋少扮演怎麼樣的角色，他都是我們球隊當中重要的一員。」