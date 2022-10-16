藝人黃子佼與孟耿如結婚後，隨即在今年5月19日迎接女兒「黃玉米」誕生後，他也因此變成「曬娃魔人」，經常在社群媒體上分享私下的育兒生活，與粉絲們積極互動。但昨日晚間他突然在社群媒體上忍不住抱怨外送平台，並建議多加一個功能方便使用者，沒想到竟釣出大批同樣情況苦主留言，意外引發熱烈討論。

黃子佼昨日晚間於臉書粉絲團上PO文，表示自從太太孟耿如生完孩子住在月子中心之後，夫妻倆就鮮少外食，即使離開月子中心後，夫妻倆也因為要照顧小孩沒有心力再煮飯，因此直接叫外送對他們來說最為方便，但每次只要沒有細心切換送達的地址，就會發生「坐月子時食物卻送到家裡，孩子回家之後又送去月中」的慘況，而他們每次下單都是很急很趕的情況，只想趕快拿到餐點或是趕快完成手邊的事，根本不會多想要更改地址這件事，因此悲劇再度發生。

黃子佼透露，上周下班前他就算好時間下單，準備回家洗完澡後能大快朵頤，但沒想到他進去洗澡後就收到助理的訊息，表示助理收到工作室管理員的通知要他去拿餐，但等他看到訊息時，外送早已離開無法再拜託他送一次，只能麻煩老婆幫他叫另一家快遞取件回家。而這個過程，除了一來一往的運費外，他的菜也都涼透，讓他的心情更加鬱悶，甚至覺得很荒唐。豈料，昨日他又再度發生想在工作室吃早餐，餐點又送到家裡的悲劇，讓他忍不住呼籲平台「 外送平台下單結帳的頁面，能跳出確認地址對話框嗎」。而PO文一出後，意外吸引大批網友留言，表示自己也發生一模一樣的情況，紛紛希望平台能修改功能提醒使用者，意外引起熱議。