尼莎颱風逐漸增強中，氣象局表示，今、明兩天受尼莎颱風外圍環流及東北季風增強影響，有劇烈風雨，其中氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天北部地區的降雨只是開始，等明天（17日）尼莎颱風到台灣西南方，此時將是共伴效應最明顯、風雨最大的時刻。

台灣颱風論壇在臉書表示，陽明山擎天崗24小時累積雨量突破600毫米，且尼莎颱風逐漸增強，暴風圈還會再擴大，預計今天白天通過台灣南方近海，夜晚冷高壓南下加上東北季風持續增強，明天（17日）尼莎向西前進位於台灣西南方時，將是共伴效應最明顯時刻，今天北部地區的降雨只是開始而已。

另外，台灣颱風論壇指出，其實尼莎颱風跟台灣相當有緣，2017年尼莎3世是當年第1個登陸台灣（宜蘭蘇澳）的颱風，今年的尼莎4世則是與台灣擦邊過。

氣象局發布北市、宜蘭山區超大豪雨。(翻攝自氣象局)

氣象局上午發布11縣市豪雨特報，台北市、宜蘭縣山區超大豪雨，桃園市、新竹縣山區大豪雨，台中市山區及基隆北海岸、新北市、花蓮縣有局部豪雨、南投縣、屏東縣、台東縣大雨。今天（16日）受颱風外圍環流及東北季風增強影響，迎風面的降雨範圍擴大，北部、東半部及中部山區雨勢較為持續，有局部大雨或豪雨發生，尤其東北部地區及新竹以北山區有局部豪雨等級以上降雨，其他地區降雨機率也偏高，整天不時的有短暫陣雨發生。

溫度方面，各地氣溫稍降低，北部、東北部溫度整天約23至26度，中南部及花東地區23至31度。