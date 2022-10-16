南韓舞團WE DEM BOYZ隊長VATA替ZICO編舞《NEW Thing》爆紅，不過舞曲開頭的騎車舞蹈動作，卻因與男團ATEEZ在2019年主打歌《Say My Name》副歌編舞相似深陷抄襲疑雲，不過VATA明確否認抄襲，也發文抗議「很惋惜藝人和編舞家沒互相尊重」。對此，大咖編舞家崔英俊發文緩頰，引起大眾注意。

崔英俊曾替多組南韓人氣團體編舞，包括SEVENTEEN、TWICE、IZ*ONE等舞曲皆出自他的設計，這次則有參演《街頭男戰士》。14日崔英俊在IG寫下長文，謹慎表示評論前思考許久，但基於「任何一方都應被尊重」，仍選擇發聲：「舞者在編舞時，需考慮到歌詞及整體意境」，針對VATA創作《New Thing》的騎機車動作，被指控是抄襲，他解釋「這種腿部是基本舞蹈動作的月球漫步」，因此他認為「在這段表演中不能說誰抄了誰，兩邊都應被尊重」。

崔英俊也以音樂和電影來說明，同樣的故事元素可能有不一樣的劇情走向，「整體來看不同，但其實故事線有相似處的情況很常見」，崔英俊也說喜歡ATEEZ的編舞，所以很常拿來刺激新點子，而即使與VATA所屬舞團WE DEM BOYZ在節目中是競爭關係，但雙方曾多次合作，針對抄襲風波他說很遺憾，因此小心翼翼上傳本篇文章。

VATA本人也在崔英俊IG留言：「崔先生」，同時附上雙手合十的符號。粉絲見到貼文後呈現兩極的看法，支持者留言鼓勵：「加油我們都在這邊支持你」、「我一直信任你，相信你會挺過抄襲事件」、「我理解你想說的，保重」，反對者則說：「閉嘴你這個抄襲者」、「應該要跟ATEEZ道歉」、「鬼話，為了賣票不擇手段說謊」。