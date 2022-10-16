尼莎颱風為北台灣帶來豪雨，考量雨勢太大，民進黨今天上午宣布蔡英文總統原訂出席新竹市長候選人沈慧虹競總成立大會，以及新竹縣百工百業後援會成立的兩個行程都取消，原訂「新竹縣百工百業挺周江杰後援會成立大會」的活動也延期舉辦。

蔡英文總統原訂今天上午11點40分出席新竹市長候選人沈慧虹競總成立大會，以及12點15分出席新竹縣百工百業後援會成立大會，因當地雨勢過大，民進黨今天上午臨時宣布兩個行程都取消。

民進黨台北市長候選人陳時中也在臉書表示，今年第20號颱風「尼莎」外圍環流與東北季風形成共伴效應，目前已發布豪雨及陸上強風警報，對台北造成影響。根據中央氣象局統計，擎天崗測站目前24小時累積雨量已超過600毫米，已達到超大豪雨等級。

此外，台北陽明山部分道路及步道傳出坍方、土石流情形，他請民眾暫時不要上山。大家外出絕對要注意安全，隨時留意颱風訊息，暫停前往山區與水域進行活動，保護自身與救難人員的生命安全。