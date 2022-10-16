每個人的金錢觀都不同，有些人花錢大手大腳，只要看到喜歡的東西，絕不會委屈自己不去買，不過命理專欄《旺好運》指出，生肖屬牛、兔、雞、狗者恰好相反，他們都是勤儉持家的實在人，懂得把每一分錢都花得很值得，從不衝動消費。

▍生肖牛

屬牛的人勤勞又節儉，從小就懂得精打細算，尤其在用錢方面一定要清清楚楚，嚴格控制收支明細，婚後也會仔細規劃整個家庭的花用，非常勤儉持家。

▍生肖兔

屬兔的人金錢觀念偏向節省，既不喜歡鋪張浪費，也認為錢就是要用在刀口上，因此買東西時總會貨比三家，往往能把平價物品發揮出精品的價值。

▍生肖雞

屬雞的人做事很有條理，是實力堅強的理財達人，雖然他們平常總追求高品質的生活，但很擅於打理財務，持家也很有一套。

▍生肖狗

屬狗的人雖然偏好精細的生活，但只在實用、美觀都兼具的事物上花錢，他們也很講究經濟獨立，總是想著怎樣可以賺更多錢，完全閒不住。