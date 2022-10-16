國民黨台北市長候選人蔣萬安日前提到國外曾有「深蹲換免費公車票」的案例，引起各界討論後，他親自示範深蹲的作法，卻又被批評「能打球、深蹲不能當兵」；不過國民黨台北市議員王鴻薇指出，高雄市長陳其邁也因為脊椎側彎的關係僅服國民兵，但他不僅能重訓、開球還能潛水，狂酸他「軟Q又粗勇」。

王鴻薇昨（15）日在臉書表示，綠營側翼狂洗蔣萬安能深蹲卻不能當兵，但對外表示因為脊椎側彎僅服國民兵的陳其邁，其過去活動照片包括重訓、棒球，甚至連潛水都沒問題，是個十足的運動咖。

「許多項目對脊椎側彎者來說，都很辛苦、困難，陳其邁是怎麼做到？」王鴻薇強調，投球是一個重複不對稱的身體扭轉動作，包括側傾、前彎以及快速的旋轉等，從醫學角度而言是相當危險的，「陳其邁過去說自己連質詢都不能久站，那拍這些照片還能笑得如此燦爛，不知綠側翼們如何看待？」

王鴻薇說，政治人物閃兵、躲兵役的爭議時有所聞，但民進黨許多政治人物長期喊抗中保台、操作對岸緊張，推著國人上戰場但自己卻根本沒當兵，這些標誌性的立委、前立委，是不是應該用同樣標準檢驗，「大家去檢驗蔣萬安我沒有意見，但是要不要把陳其邁也一起問一問，否則就是不折不扣的雙標黨」。