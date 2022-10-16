大陸男星小沈陽與妻子結婚至今已有18年，兩人還曾在2014年帶著寶貝女兒沈佳潤一同參加親子節目《人生第一次》，沒想到卻遭到大批酸民網友攻擊女兒的外貌，更猛酸她是「最醜星二代」，讓小沈陽相當愧疚。如今8年過去，小沈陽近日再度曬出女兒的近照，再度掀起網友熱烈討論。

小沈陽曾在女兒沈佳潤8歲時一同登上親子節目，卻意外遭到大批網友的惡言攻擊，但沈佳潤卻在節目中展現貼心又細膩的一面，小小年紀便表示「我長得像爸爸，我很驕傲」，讓小沈陽相當心疼也對於女兒愧疚不已，曾在受訪時坦承自己相當後悔帶女兒上節目，直言「她說的每一句話都刺在我的心，因為我並不帥，我自己承認，有很多無聊的網友攻擊孩子，說我閨女怎麼長成這個樣子就出來了」令他相當難受，之後也不再讓女兒露面。

不過，沈佳潤卻相當樂觀，2018年自己開設社交帳號後，便經常在網路上曬出跳舞、KUSO的各種短片，甚至還製作與爸爸長相的對比影片，自豪表示兩人根本是一個模子印出來的，開朗又風趣的性格及口才，意外吸引大眾目光，16歲便累積了36萬名粉絲追蹤。

日前，小沈陽也突破心防再度於社群媒體上PO出女兒的沙龍照及近況照，為女兒開朗的性格及表現感到驕傲，而網友看到照片也感到相當驚豔，紛紛表示「越來越漂亮了，有超模既視感」、「少女版孔曉振」、「其實看久了眼睛很有特點」、「是很超高級的長相」、「以前那些酸民去哪了，來看看現在姑娘家多漂亮」意外獲得網友一片好評。

沈佳潤過去曾被網友猛酸「最醜星二代」。（圖／微博）