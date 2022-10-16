根據官方最新公布個人房地合一稅收統計，今年9月個人房地合一稅收為30.2億元，年增幅度仍達92%，不過個人的房地合一稅收已經反映交易量縮，連續4個月稅收走跌，同時也是房地合一稅上路以來首次連4月衰退，惟房地合一稅收仍呈現緩降走勢，顯示出市場交易的高峰期已過。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅逐漸反映近月的交易量能縮減，不過雖然趨勢是逐月減少，但減少幅度並不大，反映出近期出售的不動產，仍有明顯增值。

統計顯示，今年9月個人房地合一稅收為30.2億元，年增達92%，主要是去年房地合一2.0新制上路，許多交易搶在上路前完成，導致8、9月的基期較低，不過今年稅收5月出現35.6億元的高峰後，個人房地合一稅收已經連續4個月衰退，且9月的個人房地合一稅收創近6個月新低，的確反映市場降溫跡象。

比較9月六都個人房地合一稅收，稅收最高的仍是台中市的5.5億元，月減2%，其次則是新北市4.6億元，月減8%，高雄市9月房地合一稅收4.5億元，月減10%，台南市為2.8億元，月增13%，結果房價最高的台北市，反而個人的房地合一稅收位居六都之末。

曾敬德表示，今年5月開始陸續受到疫情、股災、升息等外在因素干擾，房市交易量能下滑，不過因預售換約被納入房地合一稅收內，房地合一稅收還能維持穩定的量能，惟短期內市場交易狀況仍未見轉熱，預料未來幾月的房地合一稅收仍有可能下探。