2022年台北紡織展(TITAS)14日圓滿閉幕，根據紡拓會統計，三天展期約有3萬3千人次的買家到場參觀採購，未來商機預估約5千萬美元。今年的參展業者聚焦在環保減碳相關議題，新纖(1409)副主委羅時銓表示，環保一定要付出成本，大家必須要有這個觀念，以新纖的帛琉衫而言，帛琉衫的用意不是在衣服本身，而是在宣誓作環保強調資源回收循環經濟的重要。新纖目前RECYCLE的產品中，有9成是屬於物理式回收，其耗能也相對較低。

歐盟「歐洲綠色新政」揭示2050年碳中和目標，美國宣告2030 年溫室氣體減排50%的決心，「淨零碳排」議題成為企業強化供應鏈碳管理與提高經營韌性的最佳挑戰。本屆TITAS參展商展出亮點集中在「永續環保」主題，建立結合環保與機能的綠色供應鏈，在原料端訴求可生物降解、生質及消費後回收的纖維、紗線和布副料，例如：漁網及蚵繩、海洋廢棄物和廢氣回收再製等技術；在永續製程則訴求以減少染色廢水與降低碳排放量等，例如無水染色、原液染色等；在「機能應用」方面，則著重具吸濕排汗、除臭抑菌、防汙、涼感等複合機能，「個人防護」則著重在安全防護，如用於工安、消防、軍用等特殊織物等。

加工絲廠集盛(1455)及成衣大廠聚陽(1477)也在今年的TITAS，宣布攜手結合雙方技術共同開發低碳成衣回收衣，由於減碳高達 5%，目前也獲得5-6家美系品牌採用。雙方共同打造的回收衣產品中，其中30%採用回收材料，每年可以減少約7500噸的廢布塊，除了具備減碳95% 的優勢，加上可客製化花色，因此也已獲得多家美系服飾品牌客戶導入。