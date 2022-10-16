過去人們總認為，一個孩子要成功，是靠他的EQ和智商。不過教育部國教署長彭富源昨天在一場論壇中表示，「非認知能力」是新教育的趨勢，包括恆毅力、自律、樂觀等，應該在課綱中更積極對應落實。

所謂「非認知能力」包含了了Grit（恆毅力）、Perseverance（堅持）、Curiosity（好奇）、Optimism（樂觀）、Conscientiousness（自我覺察）、Self-control（自我控制）等6項能力，教育學者則稱之為「品格優勢」。

均一教育平台昨天在「華山文化創意產業園區」辦理「2022教育永續發展論壇」。均一平台教育基金會董事長暨執行長呂冠緯提出，目前最值得關注和落實的三個新教育趨勢是「個人化學習」、「非認知能力」、「專案學習力」，他建議在國家即將啟動下一波118新課綱剛啟動規畫之際，不妨一起思考為孩子提早準備。

彭富源指出，「非認知能力」是新教育的趨勢，教育部期待和民間教育組織（為台灣而教 、KIST實驗學校、均一等3個非營利組織）合作發展非認知平台，藉由公私協力來發揮統合綜效的力量，帶動更多的深度改變。

台北市教育局長曾燦金表示，未來人才是斜槓、跨域，培養孩子的競爭力，資訊科技就是重要的工具。曾燦金指出，台北市非常希望能夠繼續連結更多NPO、NGO的夥伴，讓台灣的教育能夠在量跟質都有改變，創造更多的教學奇蹟。

Hahow好學校共同創辦人江前緯說，教育還是回歸初衷，科技改變食衣住行，但教育幾百年都沒有改變，直到疫情發生後，孩子不能去學校才發現，線上學習有好多的資源和可能。台灣中小學教育體制內已經越來越有動能，民間線上學習資源可以分享給更多的學校、更多的老師去運用。

屏東大學副教授王慧蘭指出，偏鄉學校的老師流動率非常高，當政府全力推動「生生用平板、校校有網路」的政策，這個政策的前提其實是「生生有老師」，包含孩子怎麼運用數位內容、數位設備，都是需要有老師來協助的。